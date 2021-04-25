شكرا لقرائتكم خبر عن العبّار يطالب بإعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حميد علي الشامسي، إلى تقديم تسهيلات لأصحاب الهمم الحاصلين على قروض سكنية، بحيث يعفون من سداد القروض، في ظل الاهتمام الذي توليه لهم القيادة الرشيدة.

وقال لـ ”الخليج 365” إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال الجلسة الحادية عشرة للمجلس التي تعقد مساء الثلاثاء عن «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها».

وأضاف أن أغلبية أصحاب الهمم الذين لديهم قروض إسكان يعانون الأقساط المترتبة عليهم، لتسديدها في ظل متطلباتهم اليومية، وما يحتاجون إليهه من مبالغ لتلبيتها، بما يتوافق مع نوعية الإعاقات التي يعانونها، خاصة أنهم متزوجون ولديهم أسر وأعباء تتطلب الوقوف إلى جانبهم، حيث إن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل تذليل الصعاب التي يواجهونها.

وقال إنه في ضوء إجابة الوزير عن السؤال خلال الجلسة، سيقدم مداخلة حول الموضوع الذي يحظى باهتمام أصحاب الهمم الحاصلين على قروض سكنية، من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

يذكر أن المجلس سيناقش، خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد المُلّاك.

