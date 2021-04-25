شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق في وفاة متعب الصقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أكد حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين إجراء تحقيق أمني في وفاة المغنّي والملحن متعب الصقار إثر سقوطه من نافذة غرفته في الطابق الثاني في مدينة الحسين الطبية حيث كان يعالج.

وذكر الخطيب نقلاً إبراهيم الصقار أن شقيقه فقد توازنه نتيجة تأثير العلاجات وحالة هبوط حادة مرتبطة بمعاناته من فشل كلوي ومرض السكري وتبعات عمليات جراحية آخرها لفتح شرايين الساقين وبتر اصبع قدمه.

ولفت إلى طلب الصقار في وقت سابق رفع السرير إلى مستوى النافذة الكبيرة في الغرفة لرغبته في النظر للخارج.

واستبعد الخطيب ما تردد حول إقدام الصقار على الانتحار بإلقاء نفسه مؤكداً أنه كان متفائلاً خصوصاً بعد تدخل جهات رسمية للتكفل بعلاجه وشعوره بالتفاف شعبي كبير حوله.

وأضاف الخطيب: كنت على تواصل دائم معه وهو يتمتع بروح مرحة ويتقبل العلاج ولم يشكُ أو يبد استياءه وظل متمسكاً بثقته في الله.

ودعت عائلة الراحل في مقطع مرئي لشقيقه ماجد الصقار إلى الكف عن ترديد شائعات حول تعمده التخلص من الحياة وشددت على أنه لم يفكر في ذلك.

وأكد الفنان حسين السلمان الذي كان آخر من زار الصقار قبل ساعات من الوفاة أنه ظل يتحدث بمعنويات مرتفعة ويكرر مقاطع من أغانيه التراثية وسط حضور أفراد أسرته.

وعلمت ”الخليج 365” أن علي العايد وزير الثقافة الأردني كان على موعد مع الصقار لزيارته في المستشفى ورحّب الأخير بذلك خلال اتصال هاتفي مع مدير مكتب الوزير قبل الوفاة بنحو 12 ساعة.

وأفادت نسخة من «محضر» تحقيق أمني أوّلي انتشرت على مواقع إلكترونية بأن الصقار سقط من غرفته في الطابق الثاني في الجناح المدني للمستشفى وأن زوجته المقيمة معه كانت نائمة أثناء ذلك.