«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في مؤتمر الحكومات بكازاخستان

شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في «مؤتمر الحكومات والشركات والمجتمع المدني» بكازاخستان الذي عُقد تحت شعار «شراكة من أجل التنمية المستدامة»، بدعوة كريمة من الحكومة الكازاخستانية.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال كلمة المؤسسة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن المؤسسة أنشئت بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتطلع إلى مستقبل أكثر بريقاً لأبنائنا والسموّ بهم في ميادين المعرفة والفكر والعلوم والتنمية، وتهدف إلى تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، وتتعهد بتأسيس مجتمعات قائمة على المعرفة من خلال تمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات.

وأوضح في حديثه عن الجوانب التي تجمع ما بين البلدين الصديقين، أن دولة الإمارات وكازاخستان تتميزان بأنهما دولتان فتيّتان، وقطعتا أشواطاً كبيرة من التقدم خلال فترة قصيرة منذ تأسيسهما، وهما تسعيان دائماً إلى التقدم المبني على أسس راسخة من العمل للوصول إلى التقدم المنشود، ومن هنا، فإن «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تتطلع إلى التعاون مع جمهورية كازاخستان على جميع المستويات، لاسيما الجانب المعرفي، من خلال مؤسسة «نور سلطان نزارباييف» لتقديم الدعم المتبادل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وبيّن المدير التنفيذي للمؤسسة أن دولة الإمارات تولي التنمية المستدامة اهتماماً بالغاً، من منطلق حرصها على أجيال اليوم والغد، على حد سواء، ولضمان استمرارية جهود دولة الإمارات لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عام 2017 لتتولى قيادة الجهود المبذولة لتعزيز هذه الأهداف، وملكية الدولة لها.

وأشار إلى أن «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» ومن منطلق إيمانها العميق بأهمية جميع أهداف التنمية المستدامة تمحورت جهودها الأساسية حول «التعليم الجيد»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، و«الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، وأفرزت تلك الجهود وغيرها للمؤسسة أن تشرفت بتسميتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً معرفياً عالمياً، وكان هذا امتيازاً فريداً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللمؤسسة كذلك، حيث تعد هذه الشراكة المستمرة حتى هذه الساعة شهادة أممية بأن دبي أصبحت منارة للتقدم نحو مستقبل مستدام.

وأضاف أن «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تعمل مع العديد من الحكومات الوطنية لتوضيح السبل التي يمكن لهذه الجهات عبرها تحسين أدائها ضمن القطاعات السبعة على مؤشر المعرفة العالمي، كما يسمح المؤشر بنقل التجارب الناجحة إلى الدول النامية داخل وخارج المنطقة العربية، كما نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإصدار تقرير استشراف مستقبل المعرفة الذي يعد أداة مبتكرة لقياس المعرفة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لتقييم الوعي بالمهارات والتكنولوجيا.

وذكر ابن حويرب أن المؤسسة تفخر بأنها أول مؤسسة غير ربحية في العالم تحصل على شهادة المطابقة لمتطلبات نظام إدارة المعرفة «ISO 30401:2018»، كما عملت على تشجيع العديد من المؤسّسات على نيل هذه الشهادة.. مؤكداً أن جميع هذه المشاريع والشراكات والبرامج تصب في هدف واحد، هو توفير البنية الأساسية للتنمية المستدامة من خلال المعرفة.(وام)