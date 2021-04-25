شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بإعداد رؤية كاملة بشأن خطط التحديث بشركات النقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بإعداد رؤية كاملة بشأن خطط التحديث بشركات النقل البرى، وإرسالها للجنة خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة موضوعات طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن، تدني مستوى الخدمة والأتوبيسات التي تعمل على خطوط شركة الدلتا بمحافظة جنوب سيناء، والحاجة إلى عودة خط أتوبيس شرق الدلتا خط القاهرة / رأس سدر الذى تم إلغاؤه، وكذلك بشأن الحاجة إلى توفير خط أتوبيس شرق الدلتا لربط مدينة رأس سدر بمدينة الطور، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب إلغاء خطي السوبر جيت القاهرة / المطرية، ودمياط / المطرية (دقهلية).

واستعرض النائب محمد السيد، معاناة الأهالى بمحافظة جنوب سيناء، بسبب إلغاء خطوط أتوبيس شرق الدلتا منها خط القاهرة – رأس سدر، بعدما تم تشغيل الخط الجديد بين القاهرة وشرم الشيخ، مشيرا الى ان مسئولى الشركة يقفون وراء التدهور الذى شهدته خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، على أهمية شركات النقل البرى، وضرورة متابعة أداءها، متابعا: "ولن نسمح بالتفريط فيها، بل نحافظ عليها كمرفق نقل هام مثل مرفق السكة الحديد الذى نحافظ عليه أيضا".

وأكد السيد متولى، ممثل وزارة النقل، أهمية الريط بين الطريق القديم والطريق الجديد خط القاهرة شرم ورأس سدر، في توفير فرص عمل، وعمل رحلات داخلية بين الطريقين.

وعقب قرقر، بضرورة التنسيق بين شركات النقل ومحافظة جنوب سيناء لتحديد مواعيد الرحلات على الطريق القديم، وإفادة اللجنة خلال الأسبوع المقبل بها، كما طالب ممثل الشركة القابضة للنقل البرى، بإفادة اللجنة بيان بالتعيينات التي تمت في هذه الشركات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وانتقد قرقر، توقف عدد كبير من خطوط شركات النقل البرى مثل شرق الدلتا وغرب الدلتا، والتي كانت تخدم المواطنين، مستشهدا بخط القاهرة – بلقاس ، ودكرنس والمطرية

ومن جانبه تضامن عبد المطلب خضر، عضو مجلس الإدارة للنقل البرى بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مع معاناة الأهالى بخط رأس سدر القديم، بعد تشغيل الطريق الجديد، وأشار إلى أنه سيتم العمل على تشغيل بعض الرحلات بالطريق القديم.

وأضاف، "أيضا خط دكرنس المطرية، سيتم تشغيله بعد العيد كتشغيل تجريبى، نظرا لأنه متوقف منذ خمس سنوات، وكذلك إعادة تشغيل محطة بلقاس".