تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي بحلول الذكرى الـ39 لتحرير سيناء

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بطولاتٌ سطرها أبناء مصر بدمائهم للدفاع عن مقدرات الوطن، حفظ الله أرض الفيروز حفظ الله مصر، وجعلها عصية أبد الدهر على كل المعتدين".

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى الـ39 لتحرير سيناء الغالية، مضيفة: "جهدٌ كبير بذل خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع الإرهاب على هذه الأرض المقدسة".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012