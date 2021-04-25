شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي بحلول الذكرى الـ39 لتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى الـ39 لتحرير سيناء الغالية، مضيفة: "جهدٌ كبير بذل خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع الإرهاب على هذه الأرض المقدسة".
وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بطولاتٌ سطرها أبناء مصر بدمائهم للدفاع عن مقدرات الوطن، حفظ الله أرض الفيروز حفظ الله مصر، وجعلها عصية أبد الدهر على كل المعتدين".