صور.. إنهاء أعمال الحماية من السيول في "وادي ميعر" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء هشام الطويل، سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، يرافقه المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، لمتابعة مراحل التنفيذ.

وتفقد السكرتير العام خلال الجولة موقع تنفيذ بحيرة وحاجز وادي الأعوج، و سدي "1،2" في وادي ميعر.

وأشاد سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، بالجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في سيناء لحماية البنية التحتية للمدن والطرق وحماية الأفراد، والحرص على الالتزام بالتوقيتات الخاصة بمراحل تنفيذ الأعمال.

وطالب بوضع هذه الأعمال في جدول الافتتاحات خاصة بالمشروعات الجاري افتتاحها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن نسبة التنفيذ بمشروع بحيرة وحاجز وادي الأعوج تخطت الـ95%، بعدما جرى تنفيذهم بهدف تخزين كميات من المياه تقدر بنحو مليون متر مكعب.

وأعلن أنه جرى الانتهاء من أعمال إنشاء سدي "1،2" في وادي ميعر بنسبة 100%، بهدف احتجاز نحو 100 ألف متر مكعب بكل سد.