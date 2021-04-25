"جرار وسيارة".. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 13 شخصًا، بكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة مع جرار زراعي على طريق "ميت غمر - أجا" في محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر - أجا" أمام قرية "بشلا" دائرة المركز.

بفحص البلاغ تبين تصادم السيارة رقم "ن ق ر ۲۳۸ أجرة" ميكروباص، بإتجاه أجا، مع جرار زراعي بدون لوحات معدنية يقطر 3 مقطورات محملين بالطوب الأحمر، وأن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد السيارة الأولى ما أدى إلى اصطدامه بالمقطورة الأخيرة للجرار الزراعي.

نجم عن ذلك إصابة 13 شخصًا من مستقلي السيارة الأولى بإصابات تراوحت ما بين الكسور والكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.

جرى التحفظ على المركبات وقائد الجرار الزراعى واستكمال الفحص، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.