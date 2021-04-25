صحيفة: قرار بايدن بشأن أفغانستان يثير التساؤلات حول مستقبل جوانتانامو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ(:

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الأحد أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسحب الكامل للقوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان يثير التساؤلات حول تأثير ذلك القرار على مستقبل معتقل جوانتانامو.

وأوضحت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني- أن ما لا يقل عن سجينين قاما بالطعن في احتجازهما بالفعل بتحديث شكواهما لتشمل انسحاب بايدن كسبب لإطلاق سراحهما، مشيرة إلى أن الحرب على الإرهاب ستستمر حتى بعد مغادرة آخر جندي أمريكي لأفغانستان حيث إن تفويض الحرب من الكونجرس الأمريكي الذي كان يتم استخدامه كمبرر قانوني للاحتجاز لأجل غير مسمى داخل جوانتانامو لا يبدو أنه سيختفي قريبًا.

من جانبه، قال أستاذ القانون بجامعة تكساس الأمريكية ستيف فلاديك: "إننا لا نعرف بعد تأثير قرار الرئيس الأمريكي على جوانتانامو، ولكن من الواضح أن ذلك يوفر لبقية المعتقلين هناك الطعن في الأساس القانوني لاستمرار اعتقالهم العسكري".

وأضاف أن ذلك لا يعني أن المحاكم الأمريكية ستتعاطف مع ذلك وأن الفرع التنفيذي من المرجح أن يجادل بأن الصراع مع تنظيم القاعدة لن ينتهي فقط بمجرد مغادرة أفغانستان.