صور.. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

وضع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى ساحة الشهداء بمدينة العريش، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكرى 39 لتحرير سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة.

وأكد المحافظ، على افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.