الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتقديم مساعدة سريعة للهند لمواجهة تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- ( ش أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة سريعة للهند، وذلك فيما تواجه أزمة فيروس كورونا المتفاقمة التي شهدت ارتفاعا بعدد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية.

وكتبت فون دير لاين - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - " نشعر بالقلق إزاء الوضع الوبائي في الهند .. نحن على استعداد لتقديم الدعم"... وأضافت "يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد الموارد للاستجابة بسرعة لطلب الهند للحصول على المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي .. نحن في تضامن كامل مع الشعب الهندي".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تسمح الآلية لدول الاتحاد الأوروبي بتنسيق مساعداتها في حالات الطوارئ.

ونقلت عن مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، يانيز ليناركيتش، قوله إن مساهمات الأكسجين والأدوية يتم تنسيقها بالفعل من الدول الأعضاء.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت في وقت سابق اليوم إن حكومتها تعد مساعدة طارئة للهند.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد تفاصيل فورية عما ستقدمه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لكن صحيفة "دير شبيجل" الأسبوعية ذكرت أن القوات المسلحة في البلاد تلقت طلبًا للمساعدة في تنظيم إمدادات الأكسجين.

ويكافح نظام الرعاية الصحية في الهند للتعامل مع الارتفاع الهائل في عدد الإصابات، مع ورود تقارير عن نقص حاد في الأكسجين والأدوية وطلب أسر المرضى المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت الدولة - البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة - خلال الـ 24 ساعة الماضية 349 ألفا و691 حالة إصابة جديدة و 2767 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ بداية الجائحة.