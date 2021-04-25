بيان رسمي.. محافظة كفر الشيخ تكشف تفاصيل واقعة "التلاعب بسلع التموين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ : إسلام عمار:

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، صدور قرار من نيابة مركز قلين، بضبط، وإحضار موظف بمديرية التموين في كفر الشيخ، لاشتراكه مع تاجر في الاستيلاء على السلع التموينية، بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في بيان له اليوم الأحد، أن مباحث التموين في كفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، ألقت القبض على تاجر تمويني بقلين، لاتهامه بالاستيلاء على سلع تموينية، بالاشتراك مع موظف بمديرية التموين، بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأوضح أن معلومات وردت إلى رئيس مباحث التموين في كفرالشيخ، باستيلاء التاجر بالاشتراك مع موظف حالي بمديرية التموين في كفرالشيخ، ومدير إدارة تموين قلين سابقًا، على السلع التموينية من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بكفرالشيخ وبيعها في السوق السوداء بقيمة بلغت 519 ألفًا و891 جنيهًا.

وقال إن التاجر بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة رجال مباحث التموين، وعرضه على النيابة العامة اعترف بالواقعة، وذلك بالاشتراك مع موظف مديرية التموين، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات.