بخاري يكشف كمية المواد المخدرة المهربة من لبنان

وكان بخاري قد أكد في حديث تليفزيوني أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافية لإغراق دوت الخليج العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها. يأتي ذلك بعد القرار السعودي بمنع دخول أي منتجات زراعية من لبنان، وذلك بعد الكشف عن كمية ضخمة من المخدرات التي كانت ستدخل المملكة قادمة من لبنان.
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