بخاري يكشف كمية المواد المخدرة المهربة من لبنان

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوجرامات من الحشيش، خلال الست سنوات الماضية.

وكان بخاري قد أكد في حديث تليفزيوني أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافية لإغراق دوت الخليج العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها. يأتي ذلك بعد القرار السعودي بمنع دخول أي منتجات زراعية من لبنان، وذلك بعد الكشف عن كمية ضخمة من المخدرات التي كانت ستدخل المملكة قادمة من لبنان.