قرار من السيسي بشأن حالة الطوارئ

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.
كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
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