قرار من السيسي بشأن حالة الطوارئ

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.