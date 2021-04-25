القضاء العراقي يقرر توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 46 ثانية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب الذي شهد انفجار عبوات أوكسجين الليلة الماضية.

وذكر في بيان صحفي، أن “محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس”.

وأضاف، أن “المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة”.

وأشار البيان إلى أن “القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة”.

وكلفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى، وذلك بحسب RT