باستثناء المرحلتين الإعدادية والثانوية … إنهاء العام الدراسي في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلنت مصر، يوم الأحد، انتهاء العام الدراسي الحالي لجميع السنوات الدراسية، باستثناء المرحلتين الإعدادية والثانوية، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ”سيتم عقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل/ نيسان الجاري في أيام 26، 27، 28، وفقا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية“.

ولفتت الوزارة إلى ”استكمال العام الدراسي لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية“.

وأضافت أن ”المدارس الدولية تستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم عن بعد“.

وقررت رئاسة الجمهورية المصرية، في وقت سابق من يوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من اليوم؛ وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الراهنة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 وفاة، بحسب “إرم نيوز”.