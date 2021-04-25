بعد حريق مستشفى بغداد… إحالة وزير الصحة إلى التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سحب يد كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق خلفية حادث حريق مستشفى “ابن الخطيب”، والذي راح ضحيته 82 قتيلا ً جنوب شرقي العاصمة.

وقرر المجلس إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب وعضو مراقب.

وشدد المجلس على فتح التحقيق في حادث حريق مستشفى “ابن الخطيب”، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

كما أكد أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.