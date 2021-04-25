البرلمان المصري يوافق على تشديد عقوبة ختان الإناث بشكل نهائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تشديد عقوبة ختان الإناث.

وقال رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفى جبالي، إن المجلس وافق على مجموع مشروع القانون في جلسته اليوم الأحد، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وأضاف أنه ورد إليه خطاب من رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بالموافقة على مشروع القانون.

وأوضح أن مشروع القانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور والموافقة النهائية عليه تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، طبقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

وذكرت اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وكانت مصر قد شددت في العام 2016 عقوبة إجراء الختان على الإناث إلى السجن مدة تراوح بين خمس و7 سنوات، وكانت عقوبة السجن قبل ذلك تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.

وتشهد البلاد منذ سنوات، جهودا متضافرة قادتها الحكومة المصرية، بالتعاون مع منظمات دولية والمجتمع المدني، للتصدي للختان.