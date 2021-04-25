أمريكا والناتو يباشران عملية سحب القوات من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجنرال سكوت ميللر قائد القوات الأمريكية والناتو في أفغانستان، خلال مؤتمر في كابل، إن بلاده والحلف باشرا في عملية سحب القوات من بعض القواعد في أفغانستان.

وأضاف الجنرال: “بدأت قواتنا بالانسحاب من بعض القواعد في أفغانستان”.

وتابع ميللر القول، إن الجيش الأمريكي “سيسلم جميع قواعده للقوات الأفغانية”.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبدأ مع حلول الأول من مايو بسحب القوات من أفغانستان، وبحلول 11 سبتمبر ستنجز العملية.

وذكرت الإدارة، أن هذا الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن إنهاء أطول حرب أمريكية وأنه “حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن” من أفغانستان، متطلعا إلى طي صفحة تدخل بلاده عسكريا هناك منذ 20 عاما، وسط مخاوف من عودة سيطرة طالبان.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، اعتبارا من الأول من أيار/ مايو، على أن يكتمل بحلول 11 أيلول/ سبتمبر. وقال بايدن “القوات الأمريكية وكذلك القوات التي ينشرها حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاؤنا في العمليات ستكون خارج أفغانستان قبل أن نحيي الذكرى العشرين لهذا الهجوم الشنيع في 11 أيلول/ سبتمبر”.