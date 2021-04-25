الهند.. نيودلهي تمدد إجراءات الإغلاق لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 2:45 مساءً

بسبب الارتفاع القياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد في الأيام القليلة الماضية، أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال تمديد إجراءات الإغلاق بالمدينة لأسبوع آخر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

ونقلت صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية عن كيجريوال القول “الوضع الوبائي تدهور، ولذلك بدأنا الأسبوع الماضي تطبيق إجراءات الإغلاق لمدة 6 أيام، تنتهى غدا”.

وأوضح: “لقد كان سلاحا لمواجهة جائحة كورونا. وفي ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة، قمنا بمشاورات وقررنا تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع أخر”.

وسجلت الهند رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 349691 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.

وحذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.

وجاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى “كوفيد 19″، وأودى بحياة 13 مريضا الجمعة، في أحدث حادث تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا في الهند.

ويوم الأربعاء، توفي 22 من مصابي “كوفيد 19” في مستشفى حكومي في مهاراشترا، بعد انقطاع إمدادات الأكسجين إثر تسرب في الخزان، كما توفي ما لا يقل عن 9 مصابين في حريق اندلع في أحد مستشفيات مومباي في 26 مارس الماضي.

وأصبحت إمدادات الأكسجين الطبي وأسرة المستشفيات شحيحة، حيث وضعت المستشفيات الكبيرة إعلانات قالت فيها إنها ليس لديها أي متسع للمزيد من المرضى، وتم نشر الشرطة لتأمين إمدادات الأكسجين.

ونشرت شركة “ماكس هيلث كير”، التي تدير شبكات مستشفيات في شمال وغرب الهند، استغاثة على “تويتر”، الجمعة، لطلب إمدادات أكسجين طارئة لمستشفياتها في دلهي.

وبدأت الهند، وهي منتج رئيسي للقاحات، حملة تطعيم لكن لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى نسبة ضئيلة من السكان.