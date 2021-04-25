الاعلان رسميا عن غرق الغواصة الاندونيسية والرئيس يعزي اسر الضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت البحرية الإندونيسية، الأحد، العثور على الغواصة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل بالي، وأكدت مصرع أفراد الطاقم الذين وصل عددهم إلى 53.



وأوضح رئيس هيئة أركان البحرية، يودو مارغونو، أنه تمّ العثور على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي.

وأكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية، هادي تجاهجانتو، في تصريح للصحفيين أن "أفراد الطاقم الـ53 جميعهم متوفون".

ويوم السبت، قال قائد الجيش الإندونيسي، إن المسح رصد حطام الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا تقريبا، وذلك بعد أن تلاشت الآمال تقريبا في العثور عليها.

ونشرت الولايات المتحدة طائرة من طراز "بي 8" بوسيدون للمساعدة في عملية البحث عن غواصة مفقودة للبحرية الإندونيسية في بحر بالي، مع تلاشي الآمال في إنقاذ طاقمها.

وقالت البحرية الإندونيسية إنها أرسلت طائرات هليكوبتر، وسفنا، إلى المنطقة التي انقطع فيها الاتصال مع الغواصة "كيه آر آينانجالا 402" وعمرها 44 عاما، الأربعاء، بينما كانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات.

وأرسلت أستراليا أيضا سفينة حربية مزودة بأجهزة السونار وطائرة هليكوبتر للمساعدة في أعمال البحث، مع تزايد المخاوف من احتمال تحطم الغواصة بسبب ضغط الماء.