شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستبعد تخفيف قيود "كورونا" قبل نهاية مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال العطلة الأسبوعية في ألمانيا رغم القيود الصارمة، وقال وزير المالية أولاف شولتس إنه لا يتوقع خطوات لتخفيفها قبل نهاية مايو/أيار.

وقال شولتس لصحيفة بيلد آم زونتاج: "نحن بحاجة إلى جدول زمني لكيفية العودة إلى الحياة العادية، لكن ذلك لا بد أن يكون وفق خطة لا نضطر لإلغائها بعد أيام قلائل".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية يجب أن تكون قادرة على تحديد "خطوات افتتاحية واضحة وشجاعة" للصيف بحلول نهاية مايو/أيار بما يسمح للمطاعم بتعديل خطط معاودة الفتح وللمواطنين بالتخطيط للعطلات.

وأضاف أن الخطوات يجب أن توضح أيضاً متى يمكن ارتياد المسارح والحفلات الموسيقية وملاعب كرة القدم.

وحثت المستشارة أنجيلا ميركل الألمان يوم السبت على الالتزام بالقيود الأشد صرامة التي فُرضت في المناطق التي توجد بها معدلات إصابة أعلى، قائلة إن الإجراءات المطبقة في العطلة الأسبوعية مطلوبة لوضع حد لموجة ثالثة من الإصابات.

وتحاول ألمانيا احتواء الإصابات التي ساعدت في زيادتها السلالة الأكثر عدوى والتي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا، وكذلك بطء ألمانيا النسبي في مجال التطعيم.

وقال معهد روبرت كوخ الأحد إن متوسط الإصابات في سبعة أيام لكل مئة ألف من السكان ارتفع إلى 166 في العطلة الأسبوعية.