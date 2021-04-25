شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر تمرد عسكري في الصومال وإطلاق نار بمقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام صومالية، الأحد، بسماع دوي إطلاق نار في مقديشو، مع اندلاع اشتباك بين قوات من الجيش وقوة أخرى انشقت احتجاجاً على التمديد لفترة ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وسط تكهنات عن مؤشرات بوادر تمر عسكري بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة في البلد.

وأفاد موقع «جوهر» الإخباري الصومالي، بأن قوة من الجیش الصومالي معارضة لتمدید ولایة فرماجو انسحبت من قواعدها في أجزاء من إقلیم شبیلي المجاور للعاصمة مقدیشو. ووفق ما أورد الموقع، فإن تلك القوة التي تستقل أعداداً كبیرة من السیارات الحربیة وصلت إلى الضواحي الشمالیة لمقدیشو. وقد التقى قائد الجیش الصومالي الجنرال أودوا یوسف راغي، منتصف اللیلة الماضیة، بالضباط الذین یقودون تلك القوة، وطلب منهم العودة إلى ثكناتهم، لكنهم رفضوا. وأشارت مصادر إلى أن قیادة هذه «القوة المتمردة» یعتزمون الإدلاء بتصریحات لوسائل الإعلام لإبداء موقفهم الرافض للتمدید.

في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في الصومال، ومواقف مختلف الأطراف الصومالية بشأن الانتخابات، داعية جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار كخيار وحيد لحل الخلافات والتوصل إلى اتفاق جامع وشامل.

وشددت المنظمة على ضرورة ضبط النفس، وتجنب العنف والتصعيد في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الصومال، مؤكدة وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الصومال حتى يتجاوز الصعوبات، ويضمن أمنه واستقراره ووحدته.