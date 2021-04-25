ماذا حقق الرئيس الأمريكي في 100 يوم؟

(أ ف ب)

حقق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهدافاً كبرى خلال 100 يوم، بدأت بجهد ضخم لإخراج الولايات المتحدة من كابوس «كوفيد-19»، لكن لا يزال أمامه العديد من الصعوبات.

ولخصت وكالة الأنباء الفرنسية أبرز ما حققه بايدن في هذه الفترة تحت نقطتين تمثلتا في أمور أُنجزت، أو قيد الإنجاز

في الأمور المنجزة، وفي ما يتعلق بلقاحات «كوفيد» فقد كان تفشي الوباء أخطر تهديد يواجه إدارة بايدن عندما تسلّم السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني، وكان الحل القيام بحملات تطعيم واسعة.

وقد احتفل الأسبوع الماضي بإتمام التطعيم بمئتي مليون جرعة، بينما تراجع عدد الوفيات جرّاء «كوفيد» بشكل كبير.

أما من ناحية تحفيز الاقتصاد، فقد نجح بايدن في تمرير خطة إنقاذ اقتصادي قدرها نحو تريليوني دولار في الكونجرس لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء إغلاق استمر لعام على وقع فيروس كورونا.

وعلى الرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، إلا أنهم يحظون بأغلبية ضئيلة للغاية، وكان عليه بذل جهود حثيثة لتمرير «خطة الإنقاذ الأمريكية». وتظهر الاستطلاعات أنها تحظى بشعبية في أوساط الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.

الأمر الثالث كان في إعادة النظر في السياسة الخارجية، حيث كانت أولوية بايدن إلغاء ما اعتبره الإضرار المتهوّر الذي تسبب به سلفه دونالد ترامب، بتحالفات الولايات المتحدة التقليدية.

وعكست دعوته رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا كأول زعيم أجنبي إلى البيت الأبيض، جدية واشنطن في ما يتعلّق بعلاقاتها مع آسيا.

ويشير البيت الأبيض إلى أن أول زيارة خارجية لبايدن ستكون إلى أوروبا، حيث سيحضر قمم مجموعة الدول السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، في يونيو/ حزيران، في مؤشر إلى عودة التحالف عبر الأطلسي.

وإضافة إلى إعادته الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ وسعيه لإحياء المفاوضات النووية الإيرانية، حدّد بايدن أيضاً موعداً لاستكمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان هو 11 سبتمبر/ أيلول.

أما في ما يتعلق بالأمور التي لا يزال يجب القيام بها، فتمثلت في تعهّد بايدن بالتعاون بين الحزبين، لكنه اعتمد حتى الآن على الأغلبية الديمقراطية الضئيلة.

وكان ملف الهجرة الأبرز، حيث لم تجد إدارة بايدن التي تتحرك بسلاسة حتى الآن صعوبات في أي مجال بقدر ما واجهت صعوبات في التعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية عند الحدود الجنوبية.

وتعهّد بايدن بنهج أكثر إنسانية بعد حملة ترامب الأمنية المتشددة حيال المهاجرين، التي اعتمدت بشكل كبير على إقامة حواجز مادية.

لكن الإدارة الجديدة لم تكن مستعدة للازدياد في عدد الوافدين، خصوصاً من أمريكا الوسطى. ووفرت المنشآت المكتظة بأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين ذخيرة سياسية للمعارضين الجمهوريين، بينما أثارت حفيظة حتى أنصار بايدن.

وأثارت وعود الإدارة المربكة بشأن رفع السقف المسموح به لدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة شعوراً بالاضطراب.

وتمثلت النقطة الثالثة في السياسة الخارجية، حيث إنه على الرغم من أن بايدن تحرّك سريعاً لإصلاح العلاقات مع الحلفاء، لا تزال خططه للتعامل مع الخصوم في مراحلها الأولى.

ولم يخضع حتى الآن للاختبار عبر أزمة حقيقية، وهو أمر يمكن للصين، أو إيران، أو كوريا الشمالية، أو روسيا، أن تتسبب به في أي لحظة.