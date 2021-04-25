شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الكويتية توجه تهمتي القتل العمد والخطف بالإكراه لقاتل فرح حمزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – الخليج

وجَّهت النيابة العامة الكويتية الأحد، تهمتي الخطف بالإكراه والقتل العمد ضد الرجل المتهم بقتل الفتاة فرح حمزة أكبر، في قضية هزَّت الشارع الكويتي منذ أيام.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في قضية مقتل المواطنة فرح أكبر، حيث استمرت باستجواب الجاني واستدعت الشهود الذين كانوا حاضرين في موقع الجريمة".

وأضافت الصحيفة أنه "فيما وجه وكيل النيابة تهمتي القتل العمد والخطف بالإكراه، واصل المتهم إنكار تهمة القتل العمد، زاعماً أن المجني عليها أخرجت سكيناً من درج مركبتها وطعنت نفسها به".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم يتم حتى الآن تحريز أداة الجريمة، وهي السكين المستخدمة في طعن المجني عليها، في حين يبذل رجال المباحث جهوداً لتحريزها من خلال استجواب الجاني مجدداً، بعدما أرشد عن مكانين مختلفين ادعى رميها فيهما".

