شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية 20,448 معاملة، بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في الإمارة 60.3 مليون قدم مربعة، حسب ما كشفه التقرير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. وفي هذا الإطار، قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن نتائج تداولات القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من 2021 تؤكد عودة القطاع إلى التعافي التدريجي، واستعادة ثقة المستثمرين، بالاستفادة من الحزمة الثانية من مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة في المجلس التنفيذي للإمارة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال، والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة جائحة «كوفيد 19»، وبما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

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تخفيض الرسوم

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وأضاف أن القطاع استفاد أيضاً من قرار حكومة الشارقة بشأن تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) إلى (2%) من قيمة البيع في الشارقة، أسوة بالمستثمرين الخليجيين، وهو القرار الذي بدأ سريانه في بداية نوفمبر الماضي، الأمر الذي شجع المستثمرين على إجراء المزيد من الصفقات العقارية في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021، منوهاً بأن ما أعلنته حكومة الشارقة من إطلاق وبدء تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى مؤخراً في مدن المنطقة الشرقية مثّل أيضاً دعماً إضافياً لتنشيط القطاع وخطط العودة إلى الأوضاع الطبيعية ما قبل الأزمة، فضلاً عن نمو حركة التداولات بشكل كبير في بعض مناطق الإمارة، مثل مناطق حوشي وروضة القرط، بفضل المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه المناطق والتي سمح فيها بالتملك للمستثمرين والملّاك العرب.

وأكد الشامسي أن الدائرة تثبت ورغم آثار الجائحة نجاحها في مواصلة تقديم خدماتها لمصلحة المتعاملين من مستثمرين ومطورين وعاملين في القطاع، وتطبيق أفكار مبتكرة لاستدامة التواصل مع المستفيدين، مع مراعاة عناصر الصحة والسلامة والأمان، ما انعكس في النمو الملحوظ للتداولات العقارية.

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تصنيف المعاملات

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وتفصيلاً، أوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن المعاملات المنفذة خلال الربع الأول من 2021 توزعت على معاملات سندات الملكية، والتثمين العقاري، والرهن، والإفادة عن الأملاك، وعقود البيع المبدئية.

وأضاف أن معاملات الرهن بلغت 696 معاملة بقيمة وصلت إلى 2.6 مليار درهم، فيما بلغت معاملات سندات الملكية 5,672 معاملة، وأما معاملات عقود البيع المبدئية فارتفعت إلى 1,121 معاملة، وبنسبة 26.9%، مستفيدة من تأجيل العمل بقرار تحصيل رسوم العقود المبدئية، وكذلك إطلاق بوابة المطورين العقاريين الإلكترونية والتي سمحت للمطورين بتوثيق العقود المبدئية إلكترونياً من دون الحاجة لحضور أطراف التعاقد للدائرة.

في حين بلغ عدد معاملات التثمين 272 معاملة في مختلف مناطق ومدن الإمارة، وشكلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك الحصة الأكبر من معاملات الفترة وبإجمالي 12,687 معاملة لحاجة شرائح واسعة من المجتمع لشهادات الإفادة لإتمام مختلف المعاملات مع الدوائر والجهات الأخرى، وهو ما عززته الدائرة من خلال توفير الخدمة عبر الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية، وكذلك توفيرها للأفراد عبر موقعها الإلكتروني.

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مدينة الشارقة في المقدمة

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وذكر الشامسي أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.7% من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الأول من عام 2021، بينما شكّل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.3% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.7% من إجمالي حجم التداول، وفرع مدينة خورفكان 0.7% من إجمالي حجم التداول، بينما سجّل فرع مدينة دبا الحصن 0.1% من الإجمالي العام للتداول، أما بالنسبة لفرع مدينة كلباء فقد شكّل 0.8% من إجمالي حجم التداول.

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معاملات البيع حسب المناطق

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وأضاف الشامسي أن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 1,392 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها، وبواقع 1,225 معاملة جرت في 86 منطقة، وبقيمة وصلت إلى 3 مليارات درهم، وتصدرتها مناطق «الخان»، و«حوشي»، و«الرقيبة»، و«النهدة»، و«المجاز3»، والتي استحوذت جميعها على 59.2% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، فيما بلغ أعلى قيمة تداول بمنطقة «تلال» بقيمة إلى 1.4 مليار درهم، منها معاملة بقيمة 690 مليون درهم.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 55 معاملة، جرت في 22 منطقة مختلفة بقيمة 50.7 مليون درهم، حيث تركزت معاملات البيع في منطقتي «الطيبة 2» و«المالحة» وبعدد معاملات بلغ 19 معاملة تمثل 34.5%، فيما بلغت أعلى قيمة تداول في المنطقة الوسطى بمنطقة «البليدة» بقيمة وصلت إلى 8 ملايين درهم، وقريباً من هذه القيمة أيضاً المعاملات المنفذة في منطقة «الفاو الزراعية».

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 66 معاملة في 17 منطقة مختلفة، بقيمة وصلت إلى 40.2 مليون درهم، تركزت في منطقتي «الصناعية» و«الساف»، فيما بلغ أعلى قيمة تداول في المدينة بمنطقة «سور كلباء» بقيمة وصلت إلى 11.2 مليون درهم.

وفي ما يخص مدينة خورفكان فتمت فيها 42 معاملة في 11 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 29.2 مليون درهم، حيث تركزت المعاملات في منطقتي «الحراي الصناعية» و«الحراي التجارية»، فيما بلغت أعلى قيمة تداول في المدينة بمنطقة «حياوة» بقيمة وصلت إلى 8.3 مليون درهم.

فيما شهدت مدينة دبا الحصن إجراء 4 معاملات بيع في 3 مناطق، بقيمة وصلت إلى 2.9 مليون درهم.

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معاملات بيع المنفعة

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وأفاد الشامسي بأن عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 61 معاملة، جرت جميعها في 6 مناطق مختلفة في مدينة الشارقة، بقيمة وصلت إلى 67.6 مليون درهم، تصدّرتها منطقة «النهدة» بـ23 معاملة.

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العقارات السكنية في الصدارة

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ونوه الشامسي بأن العقارات السكنية تصدرت من حيث حجم التداولات في القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المعاملات إلى 1,044 معاملة، مستحوذة على 75% من إجمالي المعاملات، تلتها العقارات الصناعية بـ157 معاملة وبنسبة وصلت إلى 11.3%، وحلّت العقارات التجارية في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 11.2% جرت من خلال 156 معاملة، وأخيراً العقارات الزراعية بنسبة وصلت إلى 2.5% جرت من خلال 35 معاملة.

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مستثمرون من 43 جنسية

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استثمرت 43 جنسية من مختلف دول العالم في القطاع العقاري في الشارقة خلال الربع الأول من عام 2021 وبإجمالي 4,125 مستثمراً، منهم 3,214 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ عدد العقارات المتداولة 5,771 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 5.3 مليار درهم.

فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات غير الخليجية الأخرى إلى911 مستثمراً، قاموا بالتداول على 1,036 عقاراً، بقيمة وصلت إلى1.4 مليار درهم.