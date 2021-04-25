شكرا لقرائتكم خبر عن 23 % انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

صرح المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحوادث الجسيمة في إمارة عجمان انخفضت بنسبة 23 % خلال الربع الأول من عام 2021، كما انخفضت حوادث الدهس بنسبة 17%، ما أسهم في تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أمن الطرق.

وأوضح بأن حوادث السير البليغة انخفضت من 35 حادثاً خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 27 حادثاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفضت حوادث الدهس من 18 حادثاً إلى 15 حادثاً في نفس الفترة.

وأرجع مدير إدارة المرور والدوريات هذا الانخفاض إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف التواجد المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية التي ساعدت في خفض نسبة الحوادث البليغة، وكذلـك التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة.

ولفت المقدم سيف الفلاسي إلى زيادة عدد المركبات المحجوزة بنسبة 24%، حيث تم خلال ثلاثة أشهر حجز 2043 مركبة، بينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي حجز 1653 مركبة، وأرجع الأمر إلى تكثيف حملات الضبط المروري، إضافة إلى مخالفات عدم تجديد ملكية المركبة بعد الانتهاء لمدة 3 أشهر، والسرعة الزائدة في بعض الطرقات، وتجاوز الإشارة الحمراء في التقاطعات.