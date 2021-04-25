شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للذهب والمجوهرات» تنظم حملة تطعيم جماعي لتجار الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» بتسهيل إحدى أكبر حملات التلقيح الجماعية لتجار التجزئة للمجوهرات في دبي، وذلك برعاية

ودعم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وشرطة دبي، حيث تم توفير اللقاحات لأكثر من 3000 عضو من قطاع الذهب والمجوهرات خلال الحملة التي استمرت لثلاثة أيام.

قال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، «نحن فخورون بكوننا من أولى الهيئات التجارية في دبي التي قامت بتأمين اللقاح لجميع أعضائنا وموظفيهم. كوننا مسؤولين عن صحة وسلامة موظفينا ومستهلكينا، كان هذا مهماً للغاية بالنسبة لنا أكثر من أي شيء آخر. وبهدف الحد من انتشار Covid-19، تعد حملة التطعيم هذه خطوة مهمة».