شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني يتبرّع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تبرع رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم الزرعوني، بمليون درهم، يعادل مليون وجبة، لحملة «100 مليون وجبة»، إيماناً منه بأهمية هذه المبادرة الإنسانية.

ورغم تحقيق الحملة كامل المساهمات المطلوبة في الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات، بالتدفق على الحملة.

مسؤولياتنا كبشر

وقال الزرعوني، إن الحملة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة مفتوحة لكل الأفراد والمؤسسات، لمساندة المحتاجين وإطعام المساكين في 30 دولة في شهر الخير.

وتابع «مساهمتنا في الحملة شرف والتزام، لأنها حملة إنسانية ملهمة تضعنا نحن المواطنين أمام مسؤولياتنا تجاه الآخرين في مختلف أنحاء العالم، ممن يحتاجون للعون والمساندة. وقيادتنا الرشيدة عوّدتنا دائماً على التسابق في عمل الخيرات، وإطلاق المبادرات الهادفة التي ترسخ قيم العطاء والتضامن الإنساني التي أرساها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات».

