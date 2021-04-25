شكرا لقرائتكم خبر عن «إن آر تي سي» تتوسع في دبي وأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة «إن آر تي سي» «NRTC» المتخصصة في بيع المنتجات الطازجة في الإمارات، سلسلة أسواق جديدة تحمل اسم «سوق الجملة» وتقدم خدماتها للشركات والأفراد. وتهدف المجموعة إلى المحافظة على تاريخها الطويل الذي يصل إلى 40 عامًا من خلال بيع مجموعة من الأطعمة المستوردة والمحلية بالإضافة إلى الفاكهة والخضروات الطازجة.

ويقدم «سوق الجملة» مفهومًا جديدًا فريدًا يمنح المستهلكين خيار الشراء بالجملة أو بكميات صغيرة، وتأمل مجموعة NRTC أن تتوسع بمشروعها الجديد في جميع أنحاء الإمارات خلال السنوات القادمة.

وتسعى المجموعة إلى افتتاح 4 أسواق جديدة في أبو ظبي خلال العام الجاري 2021 لتتوسع وتقوم بافتتاح المزيد من الفروع لها في الإمارات خلال العام القادم 2022.

طلب متنام

وقال محمد نصّار، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تتمثل إحدى أولوياتنا في مجموعة NRTC في العمل عن كثب مع المزارع المحلية لدعم خطط الحكومة لزيادة الأمن الغذائي في الإمارات، ونعتقد أن سوق الجملة هو خطوة هامة للمساهمة في هذه الخطة. على الرغم من أن الإمارات تستورد حاليًا غالبية موادها الغذائية، إلا أن طلب المستهلكين على المنتجات المزروعة محليًا من مصادر مستدامة آخذ في الازدياد وينصب تركيزنا كشركة على إيجاد توازن مستدام بين السلع المستوردة ومنتجات المزارع المحلية. وبذلك، تتمثل رؤيتنا في المساهمة في توفير مستويات أعلى من الأمن الغذائي لشعب الإمارات».

ستقوم مجموعة NRTC بتوفير الفاكهة والخضروات الطازجة المزروعة محليًا والتي سيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المواد الغذائية المستوردة بشكل مستدام. ستتوفر جميع المنتجات داخل مقر «سوق الجملة» الجديد الذي تبلغ مساحته حوالي 30 ألف قدم مربعة ومزود بمبردات ومساحة للتخزين الجاف وصالة عرض، كما تتوفر مساحة كبيرة كموقف للسيارات تسع 200 سيارة. وقد تم قياس السعة الداخلية للمكان لتطبيق اللوائح الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.