شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: سترلينج لاعب استثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: إنه يثق بشكل كامل في لاعبه رحيم سترلينج رغم خروج لاعب المنتخب الإنجليزي من التشكيلة الأساسية، لكنه أكد دعمه للاعب البالغ عمره 26 عاماً لاستغلال الفرص المتاحة.

وتراجع أداء سترلينج بوضوح، ليمنح جوارديولا المزيد من الفرص لدخول التشكيلة الأساسية للاعبين الآخرين جابرييل جيسوس وفيل فودن ورياض محرز خلال منافسات هذا الموسم.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل خوض نهائي كأس الرابطة أمام توتنهام هوتسبير الأحد: رحيم لاعب استثنائي كان كذلك ولا يزال وسيصبح، ربما لا يلعب بشكل منتظم مثل المواسم السابقة. فيل ورياض في حالة رائعة. لكن الفرصة ستأتي ويجب أن يكون مستعداً لإظهار إمكاناته وأن يكون جاهزاً من الناحية الذهنية ويظهر عناصر القوة التي يملكها.

وسجل سترلينج 13 هدفاً في 42 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه دخل التشكيلة الأساسية ثلاث مرات في آخر عشر مباريات.

وسيحاول سيتي أن يصبح النادي الثاني في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعد ليفربول، الذي يحصد لقب كأس الرابطة أربع مرات متتالية.