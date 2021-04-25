شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل بيانى "المالية" و"التخطيط" إلى لجنة الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب، البيان المالى لوزير المالية عن مشروع موازنة 21/22، وبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن مشروع خطة التتنمية المستدامة للعام المالى 21/22 الى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال بيان وزيرة التخطيط بشأن الخطة إلى مجلس الشيوخ، عملا بحكم المادة 249 من الدستور والتى تنص على أن يؤخذ رأى "الشيوخ" فى خطة التنمية.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة اليوم: "يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية أعضاء فى لجنة الخطة إلى أن ينتهى المجلس من اقرار مشروعات الموازنة والخطة".

يذكر أن وزير المالية ألقى اليوم البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة، كما القت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيان عن خطة التنمية.