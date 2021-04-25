العالم يقدم 1.2 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

تتسارع حملات التلقيح ضد كورونا حول العالم، حيث تم إعطاء مليار ومليونين و938 ألفا و540 جرعة في 207 بلدان ومناطق حول العالم.



ووفق تعداد وكالة الأنباء الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية، انحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58%) في ثلاث دول هي الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة) والصين (216,1 مليون) والهند (138,4 مليون).

لكن قياسا بعدد السكان، احتلت إسرائيل الصدارة عبر تلقيح 6 من كل 10 إسرائيليين بشكل كامل.

سُجّلت قرابة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال يوم واحد، في عدد قياسي بسبب الطفرة الوبائية في الهند.

وفي العالم، سُجّل أكثر من ثلث الإصابات الإضافية المعلنة خلال 24 ساعة، أي نحو 340 ألفاً، على الأراضي الهندية، بحسب تعداد أعدّته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمام المستشفيات في المدن الهندية الرئيسية، تطول طوابير الانتظار المؤلفة من أشخاص ثَبُتت إصابتهم بالفيروس وأقاربهم القلقين.

وفي عدد وفيات قياسي مؤلم على المستوى الوطني، توفي 2624 شخصاً جراء المرض خلال 24 ساعة في هذا البلد الذي يضم 1,3 مليار نسمة.

ويرفع هذان العددان عدد الإصابات إلى 16,5 مليون وحصيلة الوفيات إلى قرابة 190 ألفاً منذ بدء تفشي الوباء في الهند، ثاني دولة أكثر تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أيضاً تجاوز عدد الوفيات الشهرية رقما قياسياً جديداً، إذ بلغ السبت 67977 وفيات جراء المرض منذ مطلع نيسان/أبريل. وقد تجاوز بذلك العدد القياسي الذي سجّل في آذار/مارس حين توفي 66 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة.

على صعيد العالم، أودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من 3 ملايين شخص، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019.