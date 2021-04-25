برهم صالح: حادث مستشفى ابن الخطيب جاء نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن حادث مستشفى ابن الخطيب جاء نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة والفساد وسوء الإدارة.



وشدد برهام على ضرورة محاسبة المقصرين في حادث مستشفى ابن الخطيب وإجراء مراجعة شاملة وجادة لأداء المؤسسات.

وأطلقت دعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين بعد مصرع 82 شخصا الأحد في حريق في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في بلد يعاني من نظام صحي متهالك منذ عقود.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت الأحد في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

وذكرت مصادر طبية أن الحريق بدأ في أسطوانات أوكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة" في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وبعد هذا الحريق، تصدّر وسم "استقالة وزير الصحة" الكلمات المفتاحية على موقع تويتر في العراق.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام، فتح تحقيق ودعا إلى التوصل إلى نتيجة "خلال 24 ساعة".