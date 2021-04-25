- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52026ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 47666ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 45506ريالات 51.42$
الذهب عيار 18 39001 ريال 44.07$
أوقية الذهب 1599176ريالاً 1827.63$