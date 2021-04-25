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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                      ريال يمني                    دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24          52026ريالًا                  58.76$

 

الذهب عيار 22           47666ريالًا                53.86$

 

الذهب عيار 21           45506ريالات              51.42$

 

الذهب عيار 18             39001 ريال             44.07$

 

أوقية الذهب              1599176ريالاً          1827.63$

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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