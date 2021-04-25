أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

