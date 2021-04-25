شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية العراقية تعلن وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب.



وأشارت الوزارة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إلى أكثر من 7000 حريق إلى الآن في الثلث الأول من العام الحالي.

واندلع الحريق الليلة الماضية في قسم الإنعاش الرئوي للمصابين بفيروس كورونا جراء انفجار قناني غاز الأكسجين.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي وإجراء تحقيق في الحادثة.