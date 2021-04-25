شكرا لقرائتكم الإمارات: نؤيد قرار السعودية حظر منتجات لبنان الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت الإمارات، اليوم الأحد، عن تأييدها لقرار السعودية حظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام)، دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.

كما دعت إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

وكانت كل من الكويت والبحرين أعلنتا أمس، تأييدهما لقرار السعودية أيضا.

2.4 مليون قرص إمفيتامين

يشار إلى القرار السعودي أتى بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوم الجمعة إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، و4 مواطنين ونازح.

كما أكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.