شكرا لقرائتكم ويلات كورونا لا تتوقف بالهند.. ارتفاع قياسي ومودي مصدوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تسجيل الهند رقما قياسيا عالميا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الإصابات يشكل صدمة للأمة.

إلا أنه أكد أن البلاد ستتغلب على الجائحة قريبا، فيما مددت نيودلهي الإغلاق العام. وأعلن رئيس حكومة العاصمة أرفيند كيجريوال أنه "تقرر تمديد إجراءات العزل لمدة أسبوع".

كما أضاف أن "ويلات فيروس كورونا مستمرة ولا تتوقف"، مؤكدا أن "الجميع يؤيدون تمديد العزل".

قلوبنا معكم

بالتزامن، أكدت الولايات المتحدة أنها تسابق الزمن لتقديم مساعدات لنيودلهي. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم: "قلوبنا مع الشعب الهندي وسط هذا التفشي المريع لكوفيد-19. نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الهندية وسنقدم على وجه السرعة دعما إضافيا لشعب الهند وأبطال الرعاية الصحية هناك".

تحطيم الأرقام القياسية

أتى ذلك، بينما بلغ عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 349691 مواصلا تحطيم الأرقام القياسية لليوم الرابع على التوالي

فيما بدأت المستشفيات في دلهي ومختلف أنحاء البلاد رفض قبول المرضى بعد أن نفد ما لديها من الأكسجين الطبي والأسرة.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى ارتفع إلى 16.96 مليون حالة والوفيات إلى 192311 حالة بعد وفاة

2767 مريضا.

و خلال الشهر الأخير وحده ارتفعت الإصابات اليومية لثمانية أمثالها وزادت الوفيات لعشرة أمثالها. رغم أن خبراء الصحة يقولون إن عدد المتوفين أعلى بكثير على الأرجح.

من أحد المستشفيات في الهند (أسوشييتد برس)

انتقادات لأميركا

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تعرضت لانتقادات في الهند بسبب ما تفرضه من ضوابط على تصدير المواد الخام اللازمة لصنع اللقاحات من خلال قانون الإنتاج الدفاعي وما ارتبط به من حظر على الصادرات في فبراير شباط.

وهذا الشهر حث معهد سيروم الهندي، أكبر مصنع للقاحات في العالم، الرئيس الأميركي جو بايدن على رفع الحظر الذي يضر بإنتاج لقاح أسترا زينيكا.