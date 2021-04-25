شكرا لقرائتكم خبر عن 11757 مبايعة بـ 25 ملياراً في عقارات دبي بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مبيعات الشقق استحوذت على 71% من الإجمالي و29% للفلل

السوق الثانوي 63% من إجمالي المبيعات و37% على الخارطة

دبي: ”الخليج 365”

حقق شهر مارس/آذار 2021 رقماً قياسياً في ما يتعلق بعدد الصفقات العقارية في دبي منذ 16 شهراً، إذ وصلت إلى 4,643 مبايعة عقارية بقيمة 10.93 مليار درهم. كما حققت بذلك نمواً وصل إلى 23% من حيث عدد الصفقات و47% من حيث القيمة، مقارنة بشهر فبراير الفائت. وذلك حسب النسخة الثالثة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وتشير بيانات المؤشر إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال الربع الأول 2021 وصل إلى 11,753 مبايعة عقارية بقيمة بلغت 25.15 مليار درهم. ليشهد بذلك الربع الأول 2021 زيادة في معاملات مبيعات العقارات بشكل عام بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، بعدما سجلت مبيعات السوق الثانوي نمواً بنسبة 16%، في حين سجلت المبيعات على الخارطة تراجعاً بنسبة 7%. أما عند المقارنة مع الربع الأول من عام 2020، فنجد أن الربع الأول 2021 حقق نمواً بنسبة وصلت إلى 15%، بعد تسجيل زيادة بنسبة 70% لعقارات السوق الثانوي، وتراجعاً بنسبة 29% للمبيعات على الخارطة.

نظرة عامة

استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 63% من إجمالي المبايعات خلال مارس 2021، والتي تعتبر الأعلى عدداً لهذا النوع من العقارات في شهر واحد منذ يونيو 2015. في حين شكلت المبايعات على الخارطة 37%، كما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 71% من الإجمالي، و29% لمبيعات الفلل / تاون هاوس.

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 1,713 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.91 مليار درهم، في حين تم تداول 2,930 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 8.02 مليار درهم. وبمقارنة هذه النتائج مع فبراير/ شباط الفائت، يتضح أن المبيعات على الخارطة ارتفعت بنسبة 37%، في حين ارتفعت مبيعات السوق الثانوي بنسبة 16%.

بالنسبة لشهر مارس 2021، كان العامل المثير للاهتمام هو أن متوسط ​​قيمة المعاملات للعقارات على الخارطة قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 24.6%، وبالنسبة للعقارات في السوق الثانوي فقد ارتفعت بنسبة 21.5%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات على الخارطة عند المقارنة بين مارس 2021 وفبراير 2021 بنسبة 70%، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات في السوق الثانوي بنسبة 41%.

مبيعات

ووفقًا لبيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، فقد استحوذت مدينة محمد بن راشد على 11.5% من إجمالي مبيعات الفلل / تاون هاوس خلال مارس 2021، تليها منطقة تلال الغاف 10.1%، دبي هيلز استيت 9.9%، ند الشبا 8.2%، روكان 5.8%.

أما في ما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على نسبة 10.7% من إجمالي المبيعات، تليها مرسى دبي 9.3%، قرية جميرا الدائرية 8%، أبراج بحيرات جميرا 7.6%، ونخلة جميرا 7.2%.

وتركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في مارس 2021 في مناطق دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد، وداماك هيلز. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة، في مناطق مرسى دبي، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

مؤشر عقاري

وسجل المؤشر الشهري العام في مارس الماضي 1.085 نقطة بسعر قدره 1,016,541 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.129 نقطة بسعر 944,982 درهم، و0.982 نقطة للمؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس بسعر 1,745,336 درهماً.

أما في ما يتعلق بالربع الأول من عام 2021، سجل المؤشر العام 1.095 نقطة بسعر 1،009،901 درهم، وسجل المؤشر الربعي للشقق 1.133 بسعر 945,081 درهماً، في حين سجل المؤشر الربعي للفلل / تاون هاوس 0.922 نقطة بسعر 1,789,909 دراهم.

