شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة تكرم محمد تيسير مطر.. والنائب: أنتم أصحاب فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة، لقاء جمع بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومعلمي مصر القديمة والمنيل.

وأهدت النقابة درع تكريم للنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، وذلك خلال احتفالية بمقر النقابة.

وقال النائب محمد تيسير مطر، "إنه نال الشرف بوجوده وسط المعلمين، والمعلم هو صاحب فضل وخير علينا جميعا فهو عنصر رئيسي في المنظومة التعليمية، كما أنه صانع الأجيال".

وأعلن محمد تيسير مطر دعمه المطلق للمعلمين، قائلا:" نحن تحت أمر المعلم في أي وقت".

كما كرمت النقابة النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أستاذ ورئيس قسم بجامعة حلوان، وأهدتها درع تكريم مدون عليه أسم النقابة.

ودعت النائبة جيهان البيومى لمواكبة الأحداث بشأن التكنولوجيا، ونحن جميعا نمر بمرحلة تغيير ولابد أن نكون قدر التحدي، مؤكدة ان مصر لن تنجح إلا بالمعلمين ونحن نقف معاكم وعلى استعداد كامل لتقديم الدعم الكامل لإنهاء أي أزمة تواجهكم".