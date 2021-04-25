شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر موجها التحية لمعلمى مصر القديمة: ألف تحية لكل معلم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، لجهوده ومشاركة المتواصلة فى العمل التطوعى، وأهدت النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة، درع تكريم للنائب تيسير مطر خلال احتفالية بمقر النقابة بمنطقة المنيل.

وعبر تيسير مطر عن سعادته البالغة بهذا التكريم، قائلا: "أنا سعيد جدا بوجودى وسط معلمى مصر القديمة والمنيل، مضيفا: "أى معلم على أرض مصر هو صاحب فضل علينا جميعا، فلولا المعلم لم نصل لما نحن فيه، فتحية لجميع المعلمين فى مصر كلها".

وأضاف: "نحن نقف بجوار النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة لتلبية مطالب المعلمين" داعيا جميع رجال الأعمال الوقوف بجوار المعلمين الذين يخرجون لنا أجيالا من كل فئات المجتمع سواء مهندسين أو ضباط أو قضاه أو صحفيين وإعلاميين وغيرهم ".

وتابع: "علينا أن نرد الجميل للمعلمين ونقف بجوارهم ليقوموا بعملهم على أكمل وجه" مشيرا إلى أنه عندما تلقى دعوة النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة لحضور لقاء بين النواب والمعلمين انتابته سعادة بالغة، مضيفا: "تحية لكل معلم وأنا كـ"تيسير مطر" عاشق لكل معلم" مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحدث فيها طفرة فى كل المجالات وهناك خطوات جادة للإصلاح".

وأهدى تيسير مطر رحلة على نفقاته الخاصة لجميع أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة والمنيل.

كما روى النائب تيسير مطر موقفا طريفا حدث له مع المعلمين، قائلا: " وقعت مرة مشكلة لمجموعة من المدرسين بمدرسة فى الملك الصالح وتواصلوا معى من أجل التدخل لإنهاء هذه الأزمة" مضيفا: " طلبت من المدرسيين التجمع للذهاب إلى وزير التعليم وكان وقتها الدكتور حسين كامل بهاء الدين عليه رحمة الله، وبالفعل ذهبنا مجموعة كبيرة للوزير ووجدنا الوزير ببهو الوزارة وعندما بدأت معه الحديث وقلت له يا معالى الوزير هؤلاء المدرسين لديهم مشكلة ثم أشارت بيدى وأدرت وجى نحو المدرسين لم أجد منهم أحد، فاستغرب الوزير وقتها وأنا ظللت أبحث عن المدرسين الذين ذهبوا بعدما رواء الوزير حسين كامل بهاء الدين الله يرحمه".

ومن جانبه رحب الدكتور خالد عبده على نقيب المعلمين بالنقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة، بالنائب تيسير مطر، مؤكدا أن الدنيا فيها خير كثيرا طالما أمثال النائب تيسير مطر نواب بمجلس الشيوخ، معتبرا وجوده فى لقاء يجمع المعلمين بالنائب تيسير مطر هى رسالة إيجابية لكل المعلمين بمصر القديمة والمنيل.

ودار حوار بين النائب تيسير مطر وبين مجموعة من المعلمين بدائرة مصر القديمة والمنيل.

ومن جانبه رحب خالد محمد عبد الغنى، موجه أول فلسفة، عضو النقابة الفرعية بمصر القديمة، بالنائب تيسير مطر، مؤكدا أن النائب تيسير مطر يدعم على مدار التاريخ المعلم.

وأضاف "عبد الغني": "نحن عندما نطلب من النائب تيسير مطر أى شيء لم يتأخر علينا اطلاقا فتحية له على مواقفه الجميلة فهذا الرجل أبن الزمن الجميل".



الدكتور خالد عبده على نقيب المعلمين بالنقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة يكرم تيسير مطر



اهداء المصحف لتيسير مطر



جانب من اللقاء



لحظة تكريم النائب تيسير مطر