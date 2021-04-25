فيديو.. تعرف على الأسعار في جولة "الخليج 365" بسوق السمك بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسواق الأسماك في دمياط ازدحاما، اليوم الأحد، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء "الشبار الأخضر"، فضلا عن الجمبري والكابوريا.

وكشف عماد شطا، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"الخليج 365"، عن أسعار الأصناف المختلفة اليوم، موضحا أن سعر القاروص بلغ ٦٠ جنيها، و"الطبارة" ٥٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٥٠ جنيهًا للمرجان، بينما استقر "الشبار الأخضر" عند ٥٠ جنيهًا.

وأضاف علي محمد، تاجر أسماك، أن سعر كيلو "البلطي الكبير" ٤٠ جنيهًا، و"البوري" ٦٠ جنيهًا للكبير و٤٠ جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى ١٢٠ جنيهًا والهليلي ٩٠ جنيها.

أوضح أن سعر كيلو البطارخ سجل ٤٨٠ جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" ١٥٠ جنيهًا وللمتوسط ١٢٠ جنيها.