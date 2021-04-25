34.5 % تراجعًا في دعم المواد البترولية في العام المالي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

أظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام الجديد 2021- 2022، أن دعم المواد البترولية سينخفض بنسبة 34.5% خلال العام المالي الجديد.

وقدرت وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية 18.4 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 28.1 مليار جنيه في التقديرات المعدلة لموازنة العام المالي الحالي.

ويلقي محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان اليوم خلال جلسة عامة.

وبدأت الحكومة منذ يوليو 2019 تطبيق آلية التسعير التلقائي لمعظم المواد البترولية بما يعني أنها حررت الأسعار، لكنها لا تزال تقدم دعمًا للبوتاجاز.