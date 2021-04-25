رسميًا.. تأجيل امتحانات النقل في مدارس بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، تأجيل امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل بجميع مدارس المحافظة إلى بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، إلى أن ذلك في إطار التطبيق للإجراءات الاحترازية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع في نسب الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وللحفاظ على صحة وحياة الطلاب.

وجدد مناشدته لأبناء المحافظة ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة الحفاظ على مسافات التباعد في الأماكن العامة، وارتداء الكمامات، ومساعدة الأجهزة التنفيذية في توفير أجواء أمنة لأبناء بورسعيد، بعيدًا عن مخاطر الإصابة.