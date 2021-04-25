بعد القرار المفاجئ بإنهاء العام الدراسي.. التعليم تعلن موعد الأجازة الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعنلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. بحسب بيان صحفي.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.​