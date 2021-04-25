المالية تتوقع 60 دولارًا لسعر برميل البترول في موازنة العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

توقعت وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالي المقبل، وفقًا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021- 2022.

ويلقي محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان اليوم خلال جلسة عامة.

وقال البيان إن توقع سعر برميل النفط مستقبليًا جاء باستخدام متوسط عقود الشراء المستقبلية وتوقع صندوق النقد الدولي لأسعار البترول في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كما يسترشد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات الدولية.

وكانت الحكومة تتوقع متوسط سعر خام برنت في العام المالي الجاري عند 61 دولارًا.

وشهد العام الماضي تراجعًا حادًا في أسعار النفط ووصل سعره في بعض الأوقات 20 دولارًا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأسعار عاودت الارتفاع مرة ثانية لتصل لمستويات 65 دولارًا.