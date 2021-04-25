مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام من منصبه لظروف خاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة- الاتحاد

تقدم وزير الإعلام المصري أسامة هيكل باستقالته لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، معللًا استقالته إنها جاءت لظروف خاصة تمنعه عن استكمال تنفيذ مهام منصبه.

وتولى هيكل منصب وزير الدولة للإعلام في التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ديسمبر من عام 2019، حيث عدة طلبات إحاطة واستجوابا من مجلس النواب المصري في الفترة الأخيرة.

ويشغل هيكل منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر والمنوط بها إدارة بث القنوات التلفزيونية الخاصة وإطلاقها على الهواء مباشرة.