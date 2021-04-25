رئيس وزراء ارمينيا يعلن استقالته

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة "أرمنبريس" أن باشينيان ذكر في كلمة ألقاها اليوم بأنه أعلن الشهر الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو بناء على نتائج مباحثات مع رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل النيابية.

ووفقاً لدستور أرمينيا، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إلا عندما يستقيل رئيس الوزراء. وبعد ذلك يُعد البرلمان منحلاً، وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال باشينيان :"من أجل تنفيذ قرار إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 20 يونيو، أستقيل اليوم من منصب رئيس وزراء أرمينيا".