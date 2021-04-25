الرئيس الإندونيسي يعلن رسمياً غرق الغواصة المفقودة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد، إن الغواصة المفقودة في البلاد قد عثر عليها غارقة في بحر بالي، مشيرا إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.

وصرح الرئيس الإندونيسي للصحفيين بأن “الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة KRI Nanggala 402 من “فقدان الاتصال” إلى”غارقة”.

وأضاف “نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة وخاصة لعائلات طاقم الغواصة”.

وفقدت الغواصة KRI Nanggala-402 البالغة من العمر 44 عاما يوم الأربعاء أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.

وقالت فرق البحث يوم السبت، إنها عثرت على أشياء من بينها شظايا سجادة الصلاة وزجاجة من مادة التشحيم بالقرب من آخر موقع معروف للغواصة، مما دفع البحرية للاعتقاد بأن الغواصة تحطمت.

وقال رئيس أركان البحرية يودو مارجونو يوم السبت، إن مسحا بالسونار اكتشف جسما يشبه الغواصة على عمق 850 مترا، خارج نطاق الغوص في نانجالا.

وتقوم أكثر من اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر وسفن بالبحث في المنطقة التي انقطع فيها الاتصال بالغواصة، وتقدم الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وماليزيا والهند المساعدة، وذلك بحسب “رويترز”.