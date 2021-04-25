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دولة الإمارات تعزي وتتضامن مع العراق في فاجعة المستشفى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عن تعازيها في ضحايا حادث المستشفى المفجع في العاصمة العراقية.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس ، وتؤكد تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المُصاب.

 

وأضافت الوزارة: "تتقدم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بصادق التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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