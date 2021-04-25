شكرا لقرائتكم خبر عن رعب وصراخ.. لحظة انفجار إسطوانات الأكسجين داخل مستشفى عزل في العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع مصور للحظات انفجار إسطوانات الأكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب لعزل المصابين بكورونا في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر الفيديو حالات الرعب والهلع التي صاحبت الانفجار، صاحبها صرخات ودعاء من الحضور للنجاة من الموقف الصادم.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، وأصيب آخرون إثر انفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى عزل مرضى فيروس كورونا جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية “توقيف عدد من المسؤولين في القطاع الصحي” على خلفية الحريق. كما أعلن العراق الحداد الوطني لثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل 82 شخصا، على الأقل، وإصابة 110 آخرون جراء اندلاع الحريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج المرضى بكوفيد-19 في العاصمة العراقية بغداد.